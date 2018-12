Straßenbahn-Köpfe und Eichhörnchen-Timer: Sünden und Notlösungen der Spiele-Entwickler

Fallout 3 ab 14,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Am Freitag forderte Steve Gaynor, ehemaliger Entwickler bei 2K Marin und Irrational Games sowie Mitgründer und Entwickler bei The Fullbright Company (Tacoma, Gone Home), mit einem Post bei Twitter seine Berufskollegen dazu auf, ihre unangenehmsten Design-Sünden zu posten – und machte auch gleich den Anfang:

Bitte teilt eure peinlichsten Spiele-Verbrechen. Meines: Alle Skripte in Gone Home sind in zwei gigantischen uScript-Diagrammen enthalten. Ich wusste damals nicht, wie die vielen, kleineren Graphen miteinander verknüpft werden sollten. Es sind zwei, da der erste zu langsam lief, um überhaupt navigieren zu können.

Im Laufe des Wochenendes antworteten viele Entwickler, vom Indie-Designer bis hin zum gestandenen AAA-Veteranen, und trugen ihre Anekdoten bei. Jemand erinnerte sich zum Beispiel daran, dass die Straßenbahn-ähnlichen Gefährte in Fallout 3 eigentlich die Köpfe von NPCs sind, die sich entsprechend durch die Spielwelt bewegen.

Alex Evans, Mitgründer von Media Molecule (Little Big Planet, Tearaway), arbeitete früher bei Lionhed am Echtzeitstrategie-Titel Black & White mit und schrieb:

In Black & White 1 gibt es ein Speicherleck, das wir nie gefunden haben. Das Spiel erkennt, wenn nur noch wenig Speicher vorhanden ist, speichert, beendet und startet sich ohne Erklärung wieder neu.

Ein(e) Entwickler(in) mit dem Twitter-Namen Cynikat postete:

Ich habe einmal ein AI-Pet programmiert, das sich nach mehreren Kämpfen schnell zu drehen begann und die Gegner nicht mehr attackierte. Es stellte sich heraus, dass es in seiner eigenen Liste von Feinden existierte. Nach ein paar Kämpfen hatte es seinen Bedrohungslevel so weit erhöht, dass es sich selbst als gefährlichsten Feind betrachtete und versuchte sich anzugreifen.

Auch Glenn Watts hatte Spaß mit tierischen Begleitern in Fable 2:

Der Hund in Fable 2 kann sich nicht auf der Stelle drehen (es fehlten die Animationen dafür), daher läuft die KI manchmal in einem kleinen Kreis und versucht ein Ziel zu erreichen, das sie niemals erreichen kann. Wir haben es aufgegeben das Problem zu beheben, weil "Hunde das tun". Niemand in der Qualitätssicherung hat jemals einen Fehler dafür eingereicht.

Der Rollespiel-Klassiker Baldur's Gate konnte niemals richtig kompiliert werden, antwortete Mark Darrah von Bioware in dem Tweet:

Baldurs Gate 1 wurde im Debug-Modus ausgeliefert, da es bei jedem anderen Compile-Ziel abgestürzt ist (nicht initialisierter Speicher).

Aber auch von findigen Workarounds wird berichtet. So schrieb Jake Rodkin:

Im Erkundungsmodus von Firewatch wollte ich, dass sich die Tageszeit stetig ändert, aber wir hatten in unserem System diese Möglichkeit nicht berücksichtigt. Es war nur dazu geschaffen, an bestimmten Positionen auf Henry als Auslöser zu reagieren. Im Erkundungsmodus ist nun ein Rad mit entsprechenden Auslösern an Henry befestigt, das sich langsam durch ihn hindurch dreht.

Emily Grace Buck hat hingegen auf kreative Art und Weise versucht Logiklöcher zu stopfen:

In The Walking Dead - Michonne gibt es eine zwölfzeilige Konversation, die ich zusammen mit geschnittenen Zeilen aus anderen Szenen zusammengefügt habe, um ein Plotloch zu reparieren.

Von der ebenfalls sehr einfallsreichen Lösung eines Problems berichtet Ian S. Frazier (Mass Effect - Andromeda, Kingdoms of Amalur - Reckoning):

In Titan Quest ist bei jeder Aufgabe, für die ein bestimmtes Timing erforderlich ist, ein Eichhörnchen oder eine Ratte, die mit dem Schwanz wedelt, irgendwo im Hintergrund. Ihre Idle-Animationen waren genau eine Sekunde lang. Wir hatten keine Timer-Funktion im Questsystem, aber wir konnten Animations-Callbacks zählen!

Allerdings brachten solche Notlösungen nicht immer den gewünschten Erfolg. Dazu schrieb Raph Koster:

Weihnachtsbäume in Ultima Online. Wir hatten keine Grafik für sie, also habe ich zu einer Standard-Kiefer ein Skript hinzugefügt, das die vorhandenen kleinen farbigen Edelsteine zum Baum ergänzte und sie vertikal versetzte. Dann habe ich diese mit einem Skript versehen, das sie in periodischen Abständen auftauchen und wieder verschwinden ließ, so dass sie funkelten.

Auch den Nachteil dieser Lösung verschwieg Koster nicht:

Dann haben wir jedem Spieler, der sich eingeloggt hat, einen Weihnachtsbaum gegeben. Tausende Bäume mit jeweils zwanzig Callbacks in Intervallen von etwa einer Sekunde. Die Message-Queue auf jedem Server wurde überlastet und der gesamte Dienst stürzte ab. An Weihnachten. Ich hatte die Woche frei.

Das sind, zur Zeit der Newserstellung, nur einige des über 75 Einträge umfassenden Tweets, den wir euch zum Nachlesen in den Quellen verlinkt haben.