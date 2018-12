Sekiro - Shadows Die Twice führt Liste der meistgewünschten Steam-Spiele an

PC XOne PS4

Das neue Spiel der Dark-Souls-Macher From Software, das Action-Adventure Sekiro - Shadows Die Twice (im Angespielt-Bericht), führt aktuell eine bislang kaum bekannte Bestenliste auf Valves Vertriebsplattform Steam an. Es handelt sich um die "Most Wishlisted Games", also jene Titel, auf deren Veröffentlichung die Steam-Spielerbasis am sehnlichsten wartet.

Den Link zu der Liste postete der britische Journalist und Videospiel-Designer Simon Carless via Twitter. Wie er schreibt, war auch ihm dieses Feature bislang nicht bekannt. Offensichtlich handelt es sich bei der Übersicht nicht um eine "ewige Bestenliste", sondern um die Spiele, die in der (nicht näher definierten) letzten Zeit am häufigsten den Wunschlisten der Steam-User hinzugefügt wurden.

Möglicherweise ist die Übersicht für euch interessant und ihr findet den ein oder anderen Titel, auf den ihr euch im Jahr 2019 freuen könnt. Die komplette Liste findet ihr in den Quellenlinks, die "Top 10" führen wir nachfolgend auf: