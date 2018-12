Feiertage-Verlosung 2018, 1.1.: Sony

Solltet ihr noch immer nicht in den Genuss von VR gekommen sein, bekommt ihr jetzt eine weitere Chance. In der Feiertage-Verlosung könnt ihr eine PSVR-Headset mit Kamera und einigen Spielen gewinnen.

Tag 9, 1.1.: Playstation VR + Kamera + Spiele

Zum nunmehr neunten Mal veranstalten wir auch in diesem Jahr unsere große Feiertage-Verlosung, an der wie immer jeder registrierte GamersGlobal-User teilnehmen kann. Ab dem 24.12. bis zum 2.1. gibt es jeden Tag ein Preispaket eines anderen Herstellers zu gewinnen. Wir danken den folgenden Herstellern für ihre Unterstützung:undHinweis: Sämtliche Fragen beziehen sich auf den jeweiligen Tagespreis und sind über zugehörige Inhalte auf GamersGlobal zu lösen.Sony stellt uns für die Feiertage-Verlosung 2018 ein dickes VR-Preispaket zusammen. Darin enthalten ist selbstverständlich das PSVR-Headset mit Kamera, aber auch eine dicke Spielesammlung in Download-Form gibt es obendrauf. Hierbei handelt es sich um folgende 17 Titel: 18 Floors, Arizona Sunshine, Astro Bot - Rescue Mission, Batman - Arkham VR, Déraciné, Doom VFR, Firewall Zero Hour, Here They Lie, Paranormal Activity - Die verlorene Seele, Resident Evil 7, Stifled, Tetris Effect, The Exorcist - Legion VR, The Inpatient, The Persistence, Transference und Until Dawn - Rush of Blood.Wie ist der deutsche Name der "Demo", in der Astro Bot seinen ersten Auftritt hatte?Sende den Lösungsbegriff anund gib als Betreff "Tag 9: Sony" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist derViel Erfolg!Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise werden in der zweiten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt voraussichtlich am 8. Januar 2018.