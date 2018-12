Smoke and Sacrifice: Termin für Xbox One & PS4

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Nachdem Solar Sail Games und der Publisher Curve Digital das Survival-Rollenspiel Smoke and Sacrifice bereits im Mai dieses Jahres für Windows, Mac, Linux und die Nintendo Switch veröffentlicht haben, haben nun auch die Xbox One und die PS4 einen Termin erhalten. Für diese wird der Titel laut dem Studio ab dem 15. Januar des kommenden Jahres verfügbar sein.

Die Umsetzung des handgezeichneten RPGs für die Konsolen von Sony und Microsoft soll laut Tancred Dyke-Wells, dem Mitgründer von Solar Sail Games, mit einer neuen Questreihe aufwarten, die dem Spieler mehr Freiheiten einräumen soll. „Erstmals in der Lage zu sein, die Körper der grotesken Kreaturen der Unterwelt zu übernehmen, ist ein großer Spaß und stellt das Spiel auf den Kopf“, so der Macher. „Dies ist ein wirklich großartiger Zeitpunkt für neue Spieler, ihre ersten Schritte in diesem faszinierend düsteren Fantasy-Abenteuer zu machen.“

Neben der neuen Questreihe soll das Spiel auf der Xbox One und der PS4 auch mit visuellen Verbesserungen und Gameplay-Updates aufwarten. Ob die neuen Änderungen auch für die ursprünglichen Plattformen in einem Update nachgereicht werden, ließ das Studio offen.