Bundesregierung: eSport fällt in Seehofers Zuständigkeitsbereich

Auf eine Anfrage von Bündins 90/Die Grünen, wie es um die Pläne und Zuständigkeiten der Digitalisierung bestellt sei, hat die Bundesregierung nun einen Antwortenkatalog veröffentlicht. In dem 43 Fragen umfassenden Papier wurde zum Them eSport gefragt: Wer zeichnet innerhalb der Bundesregierung für den eSport verantwortlich? Und erarbeitet die Bundesregierung aktuell eine eSport-Strategie?

Demnach ist das Bundesinnenministerium unter Leitung des Ministers Horst Seehofer (CSU) für Förderung und Planung des eSports in Deutschland verantwortlich und nicht das Digitalministerium von Ministerin Dorothee Bär. Das Ministerium für Inneres, Bau und Heimat ist auch für die Spitzen- und Breitensportförderung verantwortlich, was deutlich macht, dass der eSport durchaus mit Sportarten im herkömmlichen Sinn auf eine Stufe gestellt wird. Wobei hierzu ausdrücklich nur Titel mit Sportbezug zählen. Populäre Titel wie Overwatch oder League of Legends blieben von einer bundespolitischen Zuständigkeit daher unbeachtet.

Die Antwort der Bundesregierung im exakten Wortlaut aus dem 16-seitigen Papier: