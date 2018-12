Daymare - 1998: Entwickler bekommen Unterstützung vom anderen Studio

PC XOne PS4

Der Entwickler Invader Studios, der aktuell an Daymare - 1998 arbeitet, hat eine Zusammenarbeit mit Destructive Creations (Ancestors Legacy, Hatred) angekündigt. Das Studio soll dabei helfen, das Survival-Horror-Adventure fertigzustellen und wird dem Team unter anderem bei den Animationen und den Zwischensequenzen des Spiels unter die Arme greifen.

In Daymare - 1998 verschlägt es euch nach Keen Sight, ein beschauliches Städtchen in Idaho, das durch einen Unfall in einer geheimen Forschungseinrichtung zu einer Gefahrenzone wurde, nachdem eine tödliche Chemiewaffe die Bürger der Stadt in blutrünstige Monster verwandelte. Die Geschichte des Spiels wird aus der Sicht von drei verschiedenen Charakteren (Elitesoldat, Hubschrauberpilot und Förster) erzählt, die sich ihren Weg durch die aggressive Meute bannen müssen, bevor sie nach Hinweisen suchen und das Durcheinander aufklären können.

Zuvor hat Invader Studios an einem Fan-Remake zu Resident Evil 2 unter dem Titel Resident Evil - Reborn gearbeitet. Die Entwicklung wurde allerdings von Capcom gestoppt. Inzwischen hat der Rechteinhaber selbst eine Neuauflage des Spiels angekündigt, die vom Grund auf neu entwickelt und im kommenden Jahr für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen wird. Der Release von Daymare - 1998 ist ebenfalls für 2019 geplant. Ein Datum gibt es derzeit allerdings noch nicht. Als Plattform hat das Studio bisher den PC, Xbox One und die PS4 bestätigt.