Monkeys & Dragons: Retro-Adventure im Early-Access

PC

Ein wenig Monkey Island, etwas Indiana Jones, eine Prise Simon the Sorcerer mit einem Hauch Quest for Glory und fertig ist ein klassisches Adventure. Nach diesem Prinzip verfuhr der deutsche Indie-Entwickler Benjamin Rommel bei seinem neuesten Werk Monkeys & Dragons, das nun auf Steam in den Early-Access gestartet ist.

Lana und ihr frisch angetrauter Ehemann Jack sind auf ihrer Hochzeitsreise gerade auf einer tropischen Insel angelangt, da wird der junge Mann entführt. Der Kidnapper entpuppt sich dabei zunächst als geistig fragwürdiger Magier und später als ebenso geistig fragwürdiger Ex-Freund - des Mannes. Auf klassische Point-and-Click-Weise folgt ihr Lana nun durch den tropischen, von wilden Tieren behausten und von Fallen gespickten Dschungel, löst Rätsel und versucht durch einzelne Gespräche mehr über das Schicksal von Jack herauszufinden, skurrile Situationen mit eingeschlossen.

In der Early-Access-Version von Monkeys & Dragons stehen zunächst drei Kapitel zur Verfügung. Weitere Spielabschnitte sollen bis Juni 2019 folgen, das Ende durch Vorschläge der Spieler gestaltet werden. Bis dahin wird das bisher nur in englischer Sprache vorliegende Abenteuer auch eine deutsche, französische und russische Lokalisation erhalten.