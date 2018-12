Kingdom Hearts 3: Exklusives PS4-Pro-Bundle // Studio warnt vor Leaks

XOne PS4

Kingdom Hearts 3 ab 56,39 € bei Green Man Gaming kaufen.

Kingdom Hearts 3 ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Sony hat anlässlich des nahenden Launchs von Kingdom Hearts 3 ein limitiertes Bundle mit Spiel und einer PS4-Pro im passenden Design angekündigt. Die Konsole wurde dabei mit Mustern verziert und mit Akzenten in Lederoptik versehen. Der mitgelieferte DualShock 4 Controller, der in einem glänzenden Schwarz beiliegt, wurde ebenfalls entsprechend gestaltet und weist Muster aus dem Spiel auf dem Touchpad auf. Das Spiel selbst liegt in der „Deluxe Edition“ vor. Hinzu kommen ein exklusives Sora-Pin, ein Steelbook und ein edel gestaltetes Artbook. Das Bundle wird am Release-Tag des Spiels exklusiv über Gamestop erhältlich sein.

Während die Veröffentlichung des Titels offiziell erst am 29. Januar des kommenden Jahres erfolgt, haben offenbar einige Händler bereits das Street-Date gebrochen und ihre Kunden einen ganzen Monat früher beliefert. Square Enix hat daher Spoilerwarnung an alle Spieler ausgesprochen. Seitens Tetsuya Nomura, des Directors von Kingdom Hearts 3, heißt es dazu:

Wir wissen, dass eine kleine Menge an Exemplaren von Kingdom Hearts 3 bereits vor dem offiziellen Release online die Runde macht und wir wissen auch, wie das passieren konnte.. Wir bedauern, dass diese Angelegenheit unseren Fans, die sich auf die Veröffentlichung freuen, sorgen bereitet. Das gesamte Team arbeitet seit gestern Abend daran, herauszufinden, wie wir zur Verbesserung der Situation beitragen können. Zunächst einmal möchten wir euch bitten, keine Videos vom Spiel zu teilen. Der Epilog und der geheime Film des Spiels, die die größten Spoiler enthalten, hätten eigentlich nach dem Release erscheinen sollen.

Man möchte dass jeder Käufer den Titel zeitgleich mit anderen Spielern nach dem Release erleben kann, so Nomura weiter. „Wir bitten euch hierbei um Unterstützung. Wir sind dankbar, dass einige unserer Fans uns bereits über die Spoiler informiert haben. Wir danken euch vielmals. Lasst uns das Spiel gemeinsam genießen, wenn es am 29. Januar 2019 erscheint.“