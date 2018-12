Tekken 7: Gastcharakter Negan im ausführlichen Vorstellungstrailer

PC XOne PS4

Bereits im August dieses Jahres gab Bandai Namco bekannt, dass der Walking-Dead-Antagonist Negan demnächst das Kampfroster von Tekken 7 (Testnote: 8.0) als Gastcharakter ergänzen wird. Einen konkreten Termin hat der Baseballschläger-schwingende Gründer und ehemaliger Anführer der „Saviors“ zwar immer noch nicht, dafür hat der Publisher einen ausführlichen Vorstellungstrailer veröffentlicht, in dem Negan bekannte Tekken-Kämpfer ins Visier nimmt.

Die gezeigten Szenen im Clip sind an „The day will come when you won't be“ angelegt, die berüchtigte erste Folge der siebten Staffel, in der Negan nach einem verhängnisvollen Zusammenstoß mit Rick und seiner Gruppe, sein Urteil vollstreckt, in Folge dessen einige Schlüsselcharaktere (darunter zwei absolute Publikumslieblinge) ihr Leben lassen. Wie in der Serienvorlage, schwingt Negan auch im Spiel seine „Lucille“, einen stacheldrahtumwickelten Baseballschläger, mit dem er kräftig austeilen kann. Und natürlich dürfen auch Negans berühmte Sprüche nicht fehlen, die im Spiel ebenfalls vom Charakterdarsteller Jeffrey Dean Morgan gesprochen werden. Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: