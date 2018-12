Trials Rising: Launch um 2 Wochen verschoben

PC Switch XOne PS4

Trials Rising ab 22,49 € bei Green Man Gaming kaufen.

Trials Rising ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Eigentlich plante Ubisoft den kommenden Fun-Racer Trials Rising (im E3-Anspielbericht) am 12. Februar des kommenden Jahres auf den Markt zu bringen, doch daraus wird nun doch nichts. Wie der Publisher jüngst bekannt gab, benötigen das Team von RedLynx und Ubisoft Kiev noch ein wenig mehr Zeit, um weitere Test durchzuführen und etwas mehr Finetuning zu betreiben.

Die zusätzlichen Entwicklungstage sollen sicherstellen, dass die bisher „größte und ambitionierteste Trials-Erfahrung“ in ansprechender Qualität abgeliefert wird. Der Launch soll nun zwei Wochen später, am 26. Februar 2019, auf PC, Xbox One, PS4 und der Switch erfolgen.