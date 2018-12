Heroes of the Storm: Team wird verkleinert, eSport-Modi gestrichen

Heroes of the Storm ab 5,94 € bei Amazon.de kaufen.

Blizzard-CEO J. Allen Brack und Overwatch-Producer Ray Gresko haben angekündigt, dass es weitreichende Umbrüche im Designteam und in der eSport-Szene von Blizzards Free-to-Play-MOBA Heroes of the Storm geben wird. In einem Blizzard-News-Post auf der firmeneigenen Webseite kündigten beide an, dass leitende Entwickler aus dem Designteam abgezogen und die wichtigsten eSports-Events des Titels, die Heroes Global Championship (HGC) sowie Heroes of the Dorm, 2019 nicht fortgesetzt werden. Zwar versichert man, dass das MOBA auch weiterhin existieren soll, die Anstrengungen bei Support und der Entwicklung neuer Inhalte jedoch der neuen Teamstruktur entsprechend angepasst werden. Die abgezogenen Mitarbeiter sollen künftig an neuen Blizzard-Titeln mitarbeiten.

Obwohl Blizzard in der Vergangenheit nach eigenem Bekunden ähnliche Änderungen auch bei anderen Titeln wie Diablo 3 und Starcraft 2 angesetzt hat, wird die Nachricht in der Community aufgenommen, als stünden Heroes of the Storm schwere Zeiten bevor. Das Spiel erreicht auf Streamingplattformen keine Zuschauerzahlen, die mit ähnlichen MOBAs anderer Hersteller vergleichbar wären, und fällt auch im Vergleich mit Blizzard-eigenen Titeln wie Overwatch zurück.