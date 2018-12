Nintendo: Produktion des NES- und SNES-Mini offenbar eingestellt

andere

Nintendo Classic Mini - Nintendo Entertainment System ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nintendo hat offenbar die Produktion seiner beiden Classic-Konsolen Nintendo Classic Mini - Nintendo Entertainment System und Nintendo Classic Mini - Super Nintendo Entertainment System eingestellt. In einem Interview mit The Hollywood Reporter (via Polygon) sagte Reggie Fils-Aime, der Präsident von Nintendo of America, dass sobald der aktuelle Vorrat der beiden Mini-NES-Systeme ausverkauft sei, keine weitere Geräte mehr nachproduziert werden:

Wir haben zwar gesagt, dass die derzeitigen Systeme den Umfang unseres Classic-Programms ausmachen, doch uns war, zumindest aus amerikanischer Perspektive, klar, dass diese Produkte nur noch während der Weihnachtszeit verfügbar sein werden und sobald sie ausverkauft sind, sind sie weg. Und dann war es das.

In Zukunft soll stattdessen der Retro-Katalog der Abonnenten des kostenpflichtigen Online-Dienstes von Nintendo Switch weiter ausgebaut werden. Zuletzt hat Nintendo das aktuelle Angebot um drei weitere Retro-Titel (Ninja Gaiden, Wario's Woods und Adventures of Lolo) ergänzt. Laut Fils-Aime wird der Online-Premium-Service hauptsächlich der Weg sein, wie die Nintendo-Spieler zukünftig den Legacy-Content erleben werden können. Derzeit besteht der Legacy-Content allerdings nur aus NES-Spielen, was für die Fans der SNES-Ära eher unzureichend sein dürfte. Möglicherweise plant Nintendo dies zu ändern...