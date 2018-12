Discord Store: 90 Prozent Umsatzbeteiligung für Entwickler

Nachdem Epic Games vor kurzem seinen eigenen Store als direkten Steam-Konkurrenten auf den Weg brachte und dabei die üblichen 30 Prozent Umsatzbeteiligung mit 12 Prozent deutlich unterbot, bekommt es der Platzhirsch der PC-Spiele-Distribution bald mit einem weiteren Kontrahenten zu tun. So kündigte gestern die Kommunikationsplattform Discord in einem Blogbeitrag an, 2019 ihren seit August dieses Jahres bestehenden Shop um Entwicklerwerkzeuge zu erweitern, die eine gebührenfreie Eigenveröffentlichung von Spielen möglich machen sollen. Hierbei seien explizit AAA-Hersteller wie auch Ein-Mann-Teams angesprochen, die gleichermaßen 90 Prozent des Umsatzes erhalten würden und ihre Titel den potentiell 200 Millionen Nutzern präsentieren könnten, die Discord in den vier Jahren seines Bestehens laut Eigenaussage des Unternehmens bereits genutzt haben.

Nach Recherchen von Discord seien heutzutage keine 30 Prozent Umsatzbeteiligung zur digitalen Spieledistribution mehr gerechtfertigt, was zunehmend dazu geführt habe, dass Entwickler ihre eigenen Vertriebskanäle und Launcher einsetzen würden. Discord möchte mit seinem Angebot dieser Fragmentierung des Marktes entgegenwirken, da Spieler sich einen zentralen Sammelort für ihre Spiele wünschen würden. Traditionell habe für Discord der enge Austausch von Spielern und Entwicklern immer eine große Rolle gespielt. Die 10 Prozent Abgaben an Discord seien für die Betriebskosten notwendig und könnten sich durch künftige Optimierungen sogar noch verringern.

Die Öffnung des Stores für alle Entwickler wirft unweigerlich die Frage auf, wie gut einzelne Spiele dann noch auffindbar sein werden. Discord führt an, dass Spiele oft durch Freunde und Mund-zu-Mund-Propaganda gefunden würden und der vorhandene Aktivitäts-Feed hierzu gute Möglichkeiten biete. Eine Kuration solle aber dennoch erfolgen: analog zu einem Buchladen würden Mitarbeiter von Discord ausgewählte Titel in die „Schaufenster“ stellen, alle weiteren Titel gäbe es aber bei Bedarf im „Hinterzimmer“ zu finden.