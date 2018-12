Heat: Western-Sandbox startet im Steam Early Access

PC

Nach Wild West Online und Red Dead Redemption 2 (im Test, Note 9.5) startet mit Heat ein weiteres Western-Spiel voraussichtlich heute in die Early-Access-Phase auf Steam. Anders als in Rockstar Games' Gangster-Epos geht es in dem MMO von Entwickler Codehatch darum, euch eine Existenz im Wilden Westen aufzubauen.

Eure Betätigungsfelder sollen dabei äußerst vielfältig sein. Ihr jagt und sammelt Nahrung, um zu überleben, sowie Rohstoffe aus der Natur für das Crafting. Ihr könnt euer eigenes Zuhause aufbauen und dabei Wände, Böden, Türen, Fenster und andere Einrichtungsgegenstände platzieren. Auf diese Weise errichtet ihr einfache Holzhütten, ein elegantes Herrenhaus oder gar eine riesige Festung. Tiere aus der Natur könnt ihr nicht nur erlegen, sondern auch zähmen, und euch auf diese Weise Haus- oder Reittiere anschaffen. Sogar auf Bären sollt ihr euch fortbewegen können.

Euren Charakter könnt ihr umfangreich gestalten und dabei Merkmale wie Hautton, Größe, Gesichtszüge, Haar und Stimme festlegen. Eine Besonderheit von Heat ist es, dass ihr mit anderen Spielern oder NPCs sogar eine Familie gründen könnt. Eure Kinder müsst ihr ernähren und sie beschützen, erwachsener Nachwuchs kann zum Schutz des eigenen Anwesens eingesetzt oder mit auf die Abenteuer genommen werden.

Da ihr jederzeit von anderen Spielern oder NPCs angegriffen werden könnt, setzt ihr euch mit diversen Handfeuerwaffen, Gewehren, Bögen, Speeren, Nahkampfwaffen oder notfalls mit den Fäusten zur Wehr. Die Landschaften, die von einer Vielzahl amerikanischer Wildtiere bevölkert sind, reichen von kalten Berggipfeln über Wüsten, Steppen und Sumpfgebieten bis zu tropischen Küsten. Bei der Erstellung wurden reale photogrammetrische Daten zu Grunde gelegt.

Sollte das alles nicht genug Beschäftigung sein, könnt ihr nach höherer Macht streben. So soll es möglich sein, wichtige gesellschaftliche Positionen in der Spielwelt einzunehmen. Die Entwickler führen als Beispiele die Rolle des Präsidenten, eines Sheriffs, eines Indianerhäuptlings und eines Gouverneurs auf.

Heat soll heute, am 14. Dezember, per Early Access auf Steam verfügbar sein. Zum Zeitpunkt dieser News ist die Freischaltung noch nicht erfolgt, auch ein Preis ist noch nicht bekannt. Nachfolgend könnt ihr euch den Alpha-Reveal-Trailer anschauen. Darüber hinaus seht ihr in dieser Screenshot-Galerie vielfältiges 4K-Material.