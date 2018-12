Witchfire: Gameplay-Szenen zum Shooter der Ethan-Carter-Macher

PC

Vor ziemlich genau einem Jahr wurde das neue Projekt von The Astronauts angekündigt, den Entwicklern von The Vanishing of Ethan Carter. Witchfire, so der Titel des neuen Spiels, ist ein Dark-Fantasy-Egoshooter, in dem ihr die Rolle eines Hexenjägers übernehmt und die "strafende Hand der Kirche" seid. Allerdings seien die Dinge nicht so Schwarz und Weiß, wie man denken könnte.

Wie die Entwickler weiter auf ihrem Blog klar stellen, könnt ihr von Witchfire keine storygetriebene Erfahrung erwarten. Es gebe zwar Lore zu entdecken und zu entschlüsseln, aber zum Beispiel keine Cutscenes. Dies sei für ein Team dieser Größe nicht machbar, The Astronauts bestehen nur aus acht Personen. Aktuell sucht das Studio noch nach einem weiteren Programmierer, insgesamt soll die Teamgröße vorerst aber überschaubar bleiben.

Auf der technischen Seite kommt die Unreal Engine 4 zum Einsatz sowie Photogrammetrie, jene Technik, die bereits in The Vanishing of Ethan Carter verwendet wurde. Zum aktuellen Zeitpunkt wurden bereits viele Assets fertiggestellt, zum Beispiel dutzende Waffen, die nun noch animiert werden müssen. Eine Veröffentlichung im Jahre 2019 ist laut The Astronauts unwahrscheinlich, die Entwickler halten das Jahr 2020 für realistisch. Ab sofort soll es jeden Mittwoch neue Infos zu Witchfire auf dem Entwickler-Blog geben, Ankündigungen dazu werden dann auch auf Facebook und Twitter geteilt.

Einen optischen Eindruck des Spiels inklusive Gameplay-Szenen könnt ihr euch unter dem folgenden Quellenlink (zum Blog von The Astronauts) verschaffen. Dort findet ihr drei, leider nur einige Sekunden lange Clips. Den Teaser-Trailer von 2017 findet ihr hier.