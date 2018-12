Pathfinder - Kingmaker: Erster DLC The Wildcards erschienen

PC Linux MacOS

Zum im September diesen Jahres erschienenen klassischen RPG Pathfinder - Kingmaker (in der Preview) veröffentlichte Entwickler Owlcat Games in Zusammenarbeit mit dem Publisher Deep Silver heute den ersten DLC. Die Erweiterung unter dem Titel The Wildcards kostet auf Steam und GOG 7,99 Euro. Alternativ ist sie Bestandteil des 24,99 Euro teuren Season Passes, zu dessen Umfang ihr hier mehr Informationen findet.

Die Wildcards-Erweiterung bringt mit den Tieflingen eine neue spielbare Rasse, in deren Adern ein Tropfen dämonischen Blutes fließt. Auch eine neue Klasse hält der DLC für euch bereit: den Kinetiker, einen mächtigen Elementarzauberer.

Darüber hinaus schließt sich euch zu Beginn des zweiten Kapitels eine neue Gefährtin an. Wenig überraschend handelt es sich dabei um eine Tiefling-Kinetikerin, die wie alle anderen Gefährten über eine eigene Hintergrundgeschichte verfügt und auch einen Rang in eurem Königreich bekleiden kann. Bei bestehenden Spielständen kann die neue Begleiterin nur bis zum Ende von Kapitel 5 aufgenommen werden.