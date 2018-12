Pillars of Eternity 2 - Deadfire: Letzter DLC und Patch 4.0 erschienen

PC Linux MacOS

Obsidian Entertainment hat den letzten der drei angekündigten DLCs für das Oldschool-RPG Pillars of Eternity 2 - Deadfire (im Test, Note 8.5) veröffentlicht. Die Erweiterung trägt den Titel The Forgotten Sanctum und kostet auf Steam 9,99 Euro, ist aber auch Teil des 24,99 Euro teuren Season Passes. Dieser beinhaltet auch die beiden ersten Erweiterungen Beast of Winter und Seeker, Slayer, Survivor. Bei GOG zahlt ihr für den Einzelinhalt genauso viel, der Season Pass ist dort jedoch aktuell auf 16,49 Euro reduziert.

Die Erweiterung lässt euch den wohl schwierigsten Dungeon des Spiels erkunden, der in den Körper eines schlafenden Gottes gebaut ist. Darin erwarten euch neue Quests und Gegner. Als kleinen Spaß-Bonus könnt ihr durch den DLC den "Critter Cleaver" in der Stadt Neketaka finden. Dieser ermöglich es euch, euer Lieblingspet mit eurem Lieblings-Buff zu kombinieren und das auf diese Weise neu erstellte Pet zu benennen.

Parallel zum Release von Forgotten Sanctum wurde auch Patch 4.0 live geschaltet. Dieser bringt euch neben elf neuen Subklassen auch zwei neue Megabosse, respawnende Piratenschiffe und viele weitere Fixes. Die kompletten Patchnotes findet ihr unter den Quellenlinks.

Abschließend könnt ihr einen Blick auf den Trailer zum neuen Bezahlinhalt von Pillars of Eternity 2 werfen.