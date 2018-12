Warhammer - Chaosbane: Der Magier im Vorstellungsvideo

PC XOne PS4

Nachdem uns Eko Software letzten Monat bereits den Hauptmann des Imperiums Konrad Vollen als spielbaren Charakter von Warhammer - Chaosbane präsentierte, stellen die Entwickler nun mit Hochelf Elontir einen weiteren Veteranen vor, der bereits bei Praag gegen die Mächte des Chaos kämpfte und sich während der Belagerung von Kislev ein hohes Ansehen verdiente.

Anders als Konrad Vollen, der sich als zäher Tank auf Nahkampf fokussiert, ist Elontir ein agiler Magier, der seine Feinde aus der Entfernung vernichtet. Dabei kann er sowohl direkte Zauber, als auch flächendeckende Angriffe ausführen, die mehrere Gegner treffen und bei Bedarf auch schnell Abstand zwischen sich und seinen im Nahkampf angreifenden Widersachern schaffen. Elontir vertraut auf die Gunst seines Gottes Hoeth. Der Schutzpatron der Zauberer ist ein Gott des Wissens, Lernens und der Weisheit und gewährt Elontir Zugriff auf einzigartige und mächtige Fähigkeiten, die ihr im Verlauf des Spiels in einem Fertigkeitenbaum erlernen könnt.

Elontirs Zauber sollen sich laut den Entwicklern perfekt mit den Fähigkeiten anderer Charaktere ergänzen. So kann er unter anderem gezielt den Verlauf der Zeit auf der Position eines Feindes verlangsamen oder gegnerische Fernkämpfer zu den Nahkämpfern in seiner Gruppe bewegen. Wie andere Charaktere, verfügt er über eine Blutdurstanzeige, die einmal gefüllt, verschiedene Spezialfähigkeiten freischaltet, die ihre vernichtende Wirkung im Kampf entfalten. Warhammer - Chaosbane soll im kommenden Jahr für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erscheinen.