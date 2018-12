Metro Exodus: Goldstatus erreicht - Release eine Woche früher + Intro

PC XOne PS4

Metro Exodus (im gamescom-Anspielbericht), der dritte Teil der auf den Romanen von Dmitry Glukhovsky basierten Metro-Reihe, ist fertig. Wie 4A Games und der Publisher Deep Silver jüngst bekannt gaben, hat der Ego-Shooter den Goldstatus erreicht. Gleichzeitig wurde verkündet, dass die Veröffentlichung des Spiels eine Woche früher erfolgen wird. Der Titel wird demnach nicht wie ursprünglich vorgesehen am 20., sondern bereits am 15. Februar des kommenden Jahres für die angekündigten Plattformen (PC, Xbox One und die PS4) im Handel erhältlich sein.

Mit der Bekanntgabe des Goldstatus haben die Entwickler auch die Introsequenz zum Spiel veröffentlicht, die ihr euch unter dieser Zeilen in 4k (Ultra-HD) anschauen könnt. Die Einführung ins Spiel wurde von Elastic.tv beigesteuert, die in der Vergangenheit unter anderem für die Intros zu Game of Thrones, Westworld, The Alienist, Marvel's Daredevil und Altered Carbon verantwortlich zeichneten. Die Musik stammt aus dem Original-Soundtrack des ukrainischen Komponisten Alexey Omelchuk, der auch die Soundtracks zu den beiden Vorgängern lieferte.