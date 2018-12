Feiertage-Verlosung 2018, 30.12.: Warner (Frage)

Am heutigen Tag unserer Feiertage-Verlosung könnt ihr eine riesige Figur aus der Mithril Edition zu Mittelerde - Schatten des Krieges, das zugehörige Spiel sowie einen wertigen Rucksack gewinnen.

Mittelerde - Schatten des Krieges ab 12,99 € bei Amazon.de kaufen.

Tag 7 30.12.: Mittelerde - Schatten des Krieges – Fanpaket mit Figur und Rucksack

Zum nunmehr neunten Mal veranstalten wir auch in diesem Jahr unsere große Feiertage-Verlosung, an der wie immer jeder registrierte GamersGlobal-User teilnehmen kann. Ab dem 24.12. bis zum 2.1. gibt es jeden Tag ein Preispaket eines anderen Herstellers zu gewinnen. Wir danken den folgenden Herstellern für ihre Unterstützung:undHinweis: Sämtliche Fragen beziehen sich auf den jeweiligen Tagespreis und sind über zugehörige Inhalte auf GamersGlobal zu lösen.In der heutigen Feiertage-Verlosung bekommt ihr die Gelegenheit, eine 30 Zentimeter große Statue aus der Mithril Edition zu Mittelerde - Schatten des Krieges zu gewinnen. Diese besteht aus einem Tar-Goroth-Balrog, der gegen einen Carnan-Drachen kämpft. Dazu gibt es natürlich das Spiel (als Download-Code für die PS4) sowie einen Magnetring. Zusätzlich enthält das Paket einen Rucksack.Wie heißt die Spinne, die Talion vor die Wahl zwischen dem Ring der Macht und Celebrimbor stellt?Sende den Lösungsbegriff anund gib als Betreff "Tag 7: Warner" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist derViel Erfolg!Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise befinden sich bereits bei GamersGlobal und werden in der zweiten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt voraussichtlich am 8. Januar 2018.