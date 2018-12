GOG-Winter-Sale 2018 gestartet, Full Throttle Remastered gratis & mehr

PC PS4 PSVita iOS Linux MacOS

Auf GOG.com ist heute der diesjährige große Winter-Sale gestartet, bei dem ihr in den nächsten drei Wochen aus mehr als 2.000 DRM-freien Angeboten wählen könnt, darunter reduzierte Titel wie Pathfinder - Kingmaker, Divinity - Original Sin 2 (Testnote: 9.0), Battletech (Testnote. 8.0) und mehr. Nachfolgend eine kleine Auswahl der regulären Angebote aus dem Store:

Zusätzlich zu den regulären Rabatten gibt es noch täglich acht Deals, die für 24 Stunden besonders stark reduziert werden. Neue Spiele werden täglich um 15:00 Uhr (deutscher Zeit) vorgestellt. Aktuell könnt ihr dort folgende acht Spiele mit starken Preisnachlässen ergattern:

Des Weiteren könnt ihr in den nächsten drei Wochen jeweils wöchentlich weitere Spiele aus eurer Steam-Bibliothek via GOG-Connect in der DRM-freien Version zu eurer Spielsammlung bei GOG.com transferieren. Den Anfang machen in dieser Woche folgende Titel:

Darüber hinaus verschenkt GOG.com aktuell das Adventure Full Throttle Remastered (Testnote: 8.0), das ihr über das Banner auf der Startseite eurer Sammlung hinzufügen könnt. Das Angebot gilt nur für 48 Stunden. Wenn ihr also den Titel haben möchtet, solltet ihr euch damit nicht allzu lange Zeit lassen. Mit eurem ersten Kauf im Store erhaltet ihr überdies das rundenbasierte Strategiespiel Fantasy General als weiteres Geschenk, und solltet ihr mehr als 15 US-Dollar (etwa 13 Euro) ausgeben, bekommt ihr noch das Roguelike-Weltraumspiel Everspace gratis dazu.