Mortal Kombat 11: Spawn offenbar als Gastcharakter dabei

PC Switch XOne PS4

Vergangene Woche kündigten Serienschöpfer Ed Boon und die NetherRealm Studios im Rahmen der diesjährigen Game Awards mit einem Trailer Mortal Kombat 11 an. Allzu viele Details haben die Entwickler dazu noch nicht verraten, allerdings gab es nun einen Hinweis auf den ersten Gastcharakter, der offenbar zum noch unbekannten Kampfroster des Spiels stoßen wird.

Bei dem Kämpfer soll es sich um den düsteren Antihelden Spawn handeln, der von Todd McFarlane erschaffen und 1992 sein Debüt feierte. Der Hinweis auf seinen Auftritt in Mortal Kombat 11 kommt direkt vom Comicschöpfer selbst. Dieser hat vor Kurzem auf Reddit eine „Fragt mich was ihr wollt“-Runde (AMA) zu Venom veranstaltet, den er gemeinsam mit dem Comic-Autor David Michelinie erschuf. Von einem Fan darauf angesprochen, ob Spawn im Spiel auftauchen wird, antwortete McFarlane: „Ich glaube, er ist auf dem Weg“. Eine offizielle Bestätigung seitens NetherRealm Studios steht bisher noch aus. Spawn wird im kommenden Jahr nach langer Zeit wieder auf der großen Leinwand zu sehen sein. Mortal Kombat 11 wird am 23. April 2019 für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch im Handel erscheinen.