Forza Horizon 4: Game-Code-Karten als Duftbäume

Microsoft hat sich eine kreative Idee zur Vermarktung des Rennspiels Forza Horizon 4 (im Test, Note 8,5) einfallen lassen: Wie Maxi Gräff, Communications Managerin bei Xbox Deutschland, auf Twitter angekündigt hat, könnt ihr im Handel (bestätigt unter anderem MediaMarkt) Game-Code-Karten für die Vollversion kaufen, die gleichzeitig als Duftbäume zu verwenden sind.

Forza Horizon 4 thematisiert bekanntlich die vier Jahreszeiten, daher gibt es die Karten in vier verschiedenen Duftnoten. Der enthaltene Code lässt euch das Spiel sowohl auf der Xbox One als auch auf Windows-10-PCs (Play Anywhere) aktivieren. Wenn ihr also noch ausgefallenen Schmuck für euren Weihnachtsbaum oder einen Duftbaum fürs Auto sucht, könnt ihr hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Zum Preis der Duftbaumkarten machte Microsoft keine Angaben. Auf Nachfrage von Fans, die das Spiel bereits besitzen, antwortete Gräff, dass es die Karten leider nicht ohne Game Code gibt.