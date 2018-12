Resident Evil 2 angespielt – nicht nur eine Frage der Perspektive

PC XOne PS4

Mehrere Stunden lang konnten wir das Remake spielen. Gemeinsam mit Leon S. Kennedy, Claire Redfield und Ada Wong haben wir in Raccoon City Bekanntes wiederentdeckt und Neues gefunden.

Die neue Schulterperspektive macht sich sehr gut und gewährt euch mehr Übersicht. Nun seht ihr gleich, dass ihr es neben dem scheinbar unaufhaltbaren Tyrant auch noch mit einem mutierten Etwas an der Decke zu tun habt.

Ein ganz neues Spiel

Auch mit den Zwischensequenzen ist Resident Evil 2 in der heutigen Zeit angekommen.

Anders und gut

Dank neuem Gadget scannt Ada Wong Wände nach Stromleitungen, um Türen zu öffnen.

Action und Rätsel wechseln sich ab

Ist der Kopf noch drauf, können Zombies jederzeit wieder aufstehen.

Meinung: Christoph Vent Solltet ihr zu der Gruppe gehören, die bei der Neuauflage von Resident Evil 2 der alten Kameraperspektive hinterhertrauert, empfehle ich euch Folgendes: Seht es als das, was es ist. Ein Remake! Und zwar eines, wie es im Buche steht. Capcom hat das über 20 Jahre alte Original so in die heutige Zeit gebracht, dass es ohne Vorwissen bei Story, Charakteren und Schauplätzen locker als ein wirklich neues Spiel durchgehen könnte. Resident Evil 2 sieht dabei aber nicht nur gut aus, sondern spielt sich auch gut und schafft es auch heute noch, Angst und Schrecken zu verbreiten.



Zwei Monate sind seit dem Einsatz einer Spezialeinheit der Umbrella Corporation in einem Herrenhaus vergangen. Eigentlich sollte nur der sogenannte G-Virus geborgen und gesichert werden, doch am Ende hatte er sich auch in dem nahegelegenen Städtchen Raccoon City ausgebreitet und einer der Beteiligten aus der Spezialeinheit, Chris Redfield, war spurlos verschwunden. Seine Schwester Claire macht sich nun auf, ihn zu finden. Doch sie ist nicht der einzige Neuankömmling in Raccoon City, denn in der Polizeistation der Stadt darf sich Leon S. Kennedy gleich an seinem ersten Tag mit Zombies rumschlagen.Euch kommt diese Geschichte bekannt vor? Kein Wunder – schließlich wurde sie erstmals im Jahr 1998 inerzählt. Mehr als 20 Jahre später lässt Capcom den Horror von Raccoon City allerdings neu aufleben. Anders als inundhaben sich die Japaner allerdings gegen eine simple Remaster-Aufhübschung und für ein waschechtes Remake entschieden und dafür nicht bloß die starren Kamerawinkel zugunsten einer Schulterperspektive über Bord geworfen. Auf einem mehrstündigen Anspiel-Event konnte ich kürzlich sowohl in die Kampagnen von Leon als auch Claire reinschauen und verrate euch im Folgenden, warum die Chancen gutstehen, dass euch mit Resident Evil 2 bereits im Januar der erste Horror-Hit 2019 erwartet.Obwohl sich Capcom auch abseits des Perspektivenwechsels nicht mit spielerischen und teils auch inhaltlichen Änderungen bei ihrem Remake zu Resident Evil 2 zurückhält, ist dieser doch die auffälligste Neuerung. Anstatt nun nämlich nur das zu sehen, was die Designer euch auch wirklich sehen lassen wollten, dürft ihr euch nun frei in den Schauplätzen umschauen. Das ist insbesondere in den relativ kleinen Außenbereichen, etwa auf der Straße vor dem Waffenladen, gelungen. So schön umgesetzt wie hier habt ihr Raccoon City noch nie erlebt.Aber auch in der Kanalisation hat mir die technische Umsetzung sehr gut gefallen. Die Grafikengine zeigt vor allem bei den Lichteffekten, was sie alles auf dem Kasten hat. Die Charaktermodelle, ob nun von Leon S. Kennedy, Claire Redfield, diversen NPCs sowie natürlich den Zombies sind ebenfalls prächtig anzusehen.Eine der größten Sorgen diverser Fans von Resident Evil 2 lautete von Beginn an, dass das Remake ohne die vorgegebenen Kamerawinkel niemals dasselbe Spielgefühl wie das Original bieten könne. Das kann ich nach meinen Hands-On-Eindrücken nur bestätigen – es spielt sich nun eher wie. Hat man den Vergleich zu der ursprünglichen Version aber einmal abgelegt, entfaltet sich gleich eine ganz eigene Horroratmosphäre. Durch zahlreiche Eigenheiten wie das recht kleine Inventar oder die Heilpflanzen fühlt sich nämlich auch das Remake wie ein echtes Resident Evil an. Selbst die Schreibmaschinen als Speicherpunkte (dieses Mal ohne Farbbänder, dafür mit zusätzlichen Checkpoints dazwischen) haben es wieder ins Spiel geschafft. Sterbt ihr mehrmals hintereinander, bietet euch Resident Evil 2 zudem einen einfacheren Schwierigkeitsgrad an.Komplett von rechts auf links gedreht hat Capcom die Schauplätze aber keinesfalls. Ganz im Gegenteil: Insbesondere die angesprochene Straße vor dem Waffenladen oder das ikonische Polizeirevier werden bei Kennern des Originals diverse Erinnerungen wachrütteln.Spielerisch handelt es sich bei Resident Evil 2, ebenfalls serientypisch, um eine ausgewogene Mischung aus Actioneinlagen und Rätseln. Erstere spielen sich sehr ähnlich zu anderen Action-Adventures. Allerdings solltet ihr stets die Flucht als valide Option im Auge behalten, da Munition auch im Remake als rares Gut zählt.Die Puzzles wurden zudem zu einem großen Teil neu designt. In dem von mir gespielten Abschnitt mit Ada Wong etwa musste ich mit einem neuen Gadget namens EMF Visualizer Stromleitungen in den Wänden ausfindig machen und Schaltkreise reparieren, um Türen zu öffnen. Liegt währenddessen allerdings ein Zombie neben euch auf dem Boden und könnte jeden Moment aufstehen, steigt der Adrenalinpegel unweigerlich an – übersichtlichere Perspektive hin oder her.Mit Claire habe ich hingegen die verwüstete Polizeistation unsicher gemacht. Während ich dort eigentlich nur einen Ausweg suchte, stieß ich später auf den Tyrant, der mich danach unerbittlich durch die Gänge verfolgte und mehrmals zum Neustart vom letzten Checkpoint zwang. Zwar konnte ich mehrmals einen kleinen Vorsprung zu ihm aufbauen, doch ohne anfangs genau zu wissen, wo sich des Rätsels Lösung in den nächsten Spielabschnitt hinein befindet, gesellte sich zu der nervenaufreibenden Verfolgungsjagd auch ein klein wenig Frust.Autor: Christoph Vent (GamersGlobal)