The Banner Saga 3: Neuer Spielmodus Eternal Arena ist verfügbar

PC Switch XOne PS4 iOS MacOS Android

Der neue Spielmodus Eternal Arena für das Rundentaktikspiel The Banner Saga 3 ist ab sofort verfügbar. Hierbei handelt es sich um einen Arena-Modus, in dem ihr sämtliche Parameter wie die Regeln, die Gegnerarten, die verfügbaren Helden, den Schauplatz und weitere nach eigenem Belieben festlegen dürft, um danach sein Können zu testen oder Spielsituationen zu trainieren. Darüber hinaus wird es jede Woche eine sogenannte Eternal Challenge geben, deren beste Spieler sich in einer weltweiten Rangliste messen.

Kickstarter-Unterstützer von The Banner Saga 3 erhalten Eternal Arena gratis, da es sich um ein Stretch Goal aus der Kampagne handelte. Alle anderen zahlen 4,99 Euro.