The Crew 2: Gratiswochenende für alle Plattformen

PC XOne PS4

The Crew 2 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

The Crew 2 ab 18,80 € bei Amazon.de kaufen.

Ubisoft lässt euch an diesem Wochenende das Arcade-Rennspiel The Crew 2 (Testnote: 7.0) kostenlos ausprobieren. Die Gratisspielzeit beginnt bereits heute und kann auf allen drei unterstützen Plattformen (PC, Xbox One und die PS4) genutzt werden. Zur Auswahl stehen euch alle Inhalte des Spiels, inklusive dem kürzlich eingeführten Modus „Demolition Derby“.

Die Startzeiten für alle Plattformen fallen unterschiedlich aus. Während die PS4-Spieler bereits seit heute Morgen spielen können, müssen sich die PC- und Xbox-Besitzer noch ein wenig gedulden. Jeder Teilnehmer erhält ein Fahrzeug, abhängig von seiner Plattform. Solltet ihr euch entscheiden, das Spiel nach der Testphase zu erwerben, könnt ihr sämtliche bisher erzielten Fortschritte mit übernehmen. Der Titel ist zudem aktuell für alle Systeme im Uplay-Store im Preis reduziert. Nachfolgend die genauen deutschen Spielzeiten, die plattformspezifischen Bonusfahrzeuge und die Preisnachlässe für alle Plattformen im Überblick:

PC (Uplay - Preload über den Client verfügbar):

Xbox One (Xbox Game Store - kein Preload verfügbar):

PS4 (Playstation Store - kein Preload verfügbar):