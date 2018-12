The Division 2: Einladungen für den Alphatest werden heute verschickt

PC XOne PS4

Wie Ubisoft gestern im offiziellen Forum bekannt gab, werden die Zugangsschlüssel für die geplante technische Alpha zum kommenden Action-Rollenspiel The Division 2 (im gamescom-Anspielbericht) ab heute an die registrierten Teilnehmer verteilt. Die Testphase findet im Zeitraum zwischen dem 15. und 18. Dezember 2018 statt. Vorerst werden allerdings nur einige ausgewählte Spieler teilnehmen können. Das Auswahlverfahren dafür ist bereits abgeschlossen.

Die Teilnehmer müssen eine NDA (Non Disclosure Agreement) unterschreiben und können dann mit ihrem Feedback die Entwickler unterstützen. Getestet wird laut Ubisoft nur ein kleiner Bereich des Spiels, der für die finale Größe und Qualität des Titels nicht repräsentativ sei.

Wer es nicht in die Alpha geschafft hat, wird vor dem Release trotzdem noch genügend Gelegenheit haben, das Spiel auszuprobieren. Bis zur Veröffentlichung sind noch diverse Beta-Phasen geplant. Ihr könnt euch nach wie vor auf der offiziellen Homepage dafür registrieren. Vorbesteller des Spiels erhalten einen garantierten Zugang zu den Betatests. The Division 2 wird ab dem 15. März des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.