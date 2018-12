The Game Awards 2018: Show war ein großer Publikumserfolg

Die am 6. Dezember 2018 veranstaltete Videospiel-Preisverleihung The Game Awards war ein voller Publikumserfolg. Die jetzt veröffentlichten Zuschauerzahlen zeigen einmal mehr das rasante Wachstum der seit 2014 durchgeführten Show. Das Konzept, die Ehrung der Sieger in vielfältigen Kategorien mit Erstankündigungen neuer Spiele zu verbinden, scheint also aufzugehen.

Insgesamt 26,8 Millionen Zuschauer verfolgten die Show über die diversen Livestreams, im Jahr 2017 waren es noch lediglich 11,5 Millionen. Beim Streamingdienst Twitch waren die Game Awards der bislang größte Livestream überhaupt mit bis zu 1,13 Millionen gleichzeitigen Betrachtern in der Spitze. Mehr als 300 Twitch-Streamer haben das Programm live übertragen, ein Zuwachs von mehr als 140 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Auch die Teilnahme an der Abstimmung stieg im Vergleich zu 2017 um 50 Prozent auf 10,5 Millionen Stimmen. Die Teilnehmer konnten nicht nur über die offizielle Website der Show, sondern auch über Discord, Twitter, Facebook Messenger, Amazon Alexa und Google Assistant ihre Meinung kundtun. Zu dem Erfolg sagte Geoff Keighley in der Pressemitteilung:

Nach fünf Jahren ist es erstaunlich, dass die Game Awards sowohl im Inland als auch international weiter wachsen [...] Diese Ergebnisse bestätigen unseren Fokus auf einen vollständig digitalen, reibungslosen Ansatz, diese Show weltweit auf mehr als 45 Videoplattformen zu teilen, ganz zu schweigen von dem wachsenden Interesse und der Leidenschaft für Videospiele auf der ganzen Welt.

Alle Gewinner der Game Awards 2018 könnt ihr hier nachlesen. Abschließend listen wir die Zuschauerzahlen der bisher veranstalteten Shows auf: