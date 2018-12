Zeit mit der Familie verbringen. 41% Natürlich vornehmlich zocken! 12% "Rumgammeln". 11% Generell Versäumtes nachholen (Filme, Spiele, Serien usw.) 11% Zu viel essen. 9% Ich habe nischtst, ich sage nischst und ich weiß auch nischts. 4% Arbeiten. 4% Viel schlafen. 4% Was anderes (siehe Kommentar) 2% Wieder an den Weihnachtsmann glauben. 0% Einen (traditionellen) Ski-Urlaub. 0% Die 4. Kerze zu früh anzünden. 0%

News-Update (Ergebnis):Die meisten Umfrageteilnehmer (41 Prozent) nutzen die Weihnachtszeit vor allem, um Zeit mit der Familie zu verbringen. Ins Spielen stecken in dieser Phase ebenfalls viele ihre Freizeit (12 Prozent) oder holen generell Versäumtes auch bei verpassten Serien oder Filmen nach (11 Prozent). Genauso viele aber lassen sich über Weihnachten eher ein wenig treiben und "gammeln" auch mal vor sich hin. Regulär zur Arbeit gehen über Weihnachten nur 4 Prozent.Ursprüngliche News:Über Weihnachten kann man so einige Dinge machen. Die einen brechen zu ihrem traditionellen Ski-Urlaub auf, andere bringen ein Kind zur Welt,-Darstellerund andere haben leider über jene christlichen Feiertage die Augen auf ewig geschlossen. Okay, das letzte Beispiel war jetzt vielleicht nicht in dem Maße fröhlich, wie man das von Weihnachten erwarten mag. Immerhin dürften dabei viele vor allem an Gutes, (zu) viel Essen, an ein Wiedertreffen mit ihrer Familie oder Freunden denken. Oder vielleicht auch nicht? In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch wissen, womit ihr euch über die Weihnachtsfeiertage in erster Linie beschäftigt?Habt ihr einfach nur frei, müsst oder wollt ihr sogar arbeiten? Nutzt ihr die Zeit, um eurem Pile of Shame wenigstens das eine oder andere Spiel auf PC oder Konsole abzutrotzen? Entspannt ihr sonst irgendwie oder ist es an Weihnachten für euch am Schlimmsten, dass Amazon noch keine "Prime Feiertag-Express"-Lieferung eingeführt hat? Egal, was es bei euch sein mag, lasst uns eure Antwort wissen. Erläutert uns wie immer sehr gerne in den Kommentaren unter dieser News genauer, was und weshalb ihr dieses oder jenes über Weihnachten treibt. Fühlt euch ferner dazu eingeladen, eure Meinung mit den anderen User zu diskutieren. Natürlich bitte, ohne jemanden mit eurem "Konzept" absichtlich die Haltung eines anderen zum Weihnachtsfest bewusst schlechtzumachen.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Ja, das ist dieses Jahr Heiligabend. Aber wenn die Margot bis Mittag Wurst an der Fleischtheke im Rewe verkaufen muss, dann dürfen sich andere Berufsgruppen auch nicht beschweren, wenn sie selbst an einem solchen Tag ran müssen. Nach 10:00 Uhr jedenfalls schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.