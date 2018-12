User-Podcast Zankstelle mit neuen Folgen

In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei, denn zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachts-Zankstelle dagegen erwarten den geneigten Hörer verschiedene Geschmacksrichtungen der Zankstellen-Crew:

In Folge 31 sprechen Sebastian und Jürgen über den Power Macintosh G4 1.25 und Sebastians Versuche, das Gerät so weit es geht aufzurüsten. In einem neuen Zusatzformat mit dem klangvollen Titel Fußballmanager damals und heute frönt Jonas seinem ganz persönlichen Hobby und spricht in dieser ersten Folge über den Bundesliga Manager Professional von 1991 und dessen Nachfolger von 1994 Bundesliga Manager Hattrick. Und als kleine Zank Quest spricht Jürgen noch über die Spiele Winnie the Pooh in the Hundred Acre Wood und Goofy's Word Factory.

