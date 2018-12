Begleitrezepte für Japan-Dokus 2018, Folge 12 (Japanisch Kochen)

Wem bei Ansicht der 12. Japan-Dokus-Folge ganz wässrig wird im Mund, dem kann geholfen werden: Mit etwas Zutaten-Beschaffungsmühe ist es kein großes Problem, die fünf gezeigten Gerichte nachzukochen.

Die Folge 12 von Japan-Dokus 2018 bietet das Konzentrat aus vier Stunden Kochen (und fast drei Stunden Rohmaterial) in 28 Minuten. Aber um die Gerichte wirklich nachzukochen, braucht ihr die Rezepte und Zutaten. Apropos: Während Mirin, Sake, Noriblätter, Shitaktepilze, Wasabi, Misopaste, Sojasoße und Dashipulver (so spart ihr euch die Bonitoflocken und Seealgen selbst aufzukochen) in praktisch jedem Asialaden sowie bei führenden Online-Versendern erhältlich sind, macht eine Zutat in Deutschland mittelgroße Schwierigkeiten, nämlich Hühnerhack. Dazu hat Jörg im Video einige Tipps für euch.

Wir haben die Rezepte direkt von unserer Kochlehrerin Kishimoto Fukuoko von foodandfriendstokyo.com und binden sie unten als PDF ein. Sie sind auf Englisch, sollten aber verständlich sein (Tbsp. = Tablespoon = Esslöffel, et cetera).

Im Einzelnen findet ihr unten Rezepte für:

Miso Dengaku mit Aubergine oder frittiertem Tofu (wird im Video unter anderem mit Kürbisscheiben und grüner Paprika gemacht)

(wird im Video unter anderem mit Kürbisscheiben und grüner Paprika gemacht) Chawan-mushi Eierpudding mit Hühnchen und Shrimp

mit Hühnchen und Shrimp Tsukune -Hackfleischspieße aus Hühnerbrust- und Hühnerhüfte-Hack

-Hackfleischspieße aus Hühnerbrust- und Hühnerhüfte-Hack Maki Sushi inklusive Sushi-Reis-Herstellung (am besten Reis-Essig verwenden)

inklusive Sushi-Reis-Herstellung (am besten Reis-Essig verwenden) Dashi-Sud (Würze aus Meeresalgen und Bonito-Fischflocken) + Furikake

(Würze aus Meeresalgen und Bonito-Fischflocken) + Vegane Misosuppe (die im Video war nicht-vegan, ersetzt einfach die Fake-Fischflocken)

Viel Spaß beim Nachkochen. Wie die Doku-Folge beweist, ist das durchaus auch in Deutschland möglich. Aber bei den Tsukune nicht, wie der offizielle Nachkocher J.L., das Einwickeln der Spieße mit Alu vergessen! Denn wenn man die nach dem Braten wieder abmacht, kann man die Spieße anfassen, ohne gleich fettige Finger zu bekommen...