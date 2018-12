Shadow of the Tomb Raider: Behind the Scenes zum 2. DLC „The Pillar“

PC XOne PS4 Linux MacOS

Wie Eidos Montreal und Square Enix kürzlich bekannt gaben, wird in der kommenden Woche mit The Pillar der zweite DLC für das Action-Adventure Shadow of the Tomb Raider (Testnote: 9.0) auf allen drei unterstützten Plattformen (PC, Xbox One und die PS4) erscheinen. Anlässlich des anstehenden Launchs wurde ein neues „Behind the Scenes“ zu neuen Inhalten veröffentlicht.

Im rund vier Minuten langen Video kommen unter anderem der Associate Producer Jonathan Dahan und Producer Fleur Marty zu Wort, um über die Entwicklung des DLCs zu sprechen. Dabei bekommt ihr ein neues Concept-Art zum neuen Content und einige Spielszenen zu sehen.

In The Pillar muss sich Lara Croft laut der bisher vagen Beschreibung der Entwickler auf den Pfad des Huracan begeben, um die Wahrheit über eine alte Legende der Maya-Apokalypse ans Licht zu bringen. Natürlich gilt es dabei auch wieder eine neue Herausforderungsgruft zu bewältigen. Wie der Senior Producer Mario Chabtini verrät, können die Fans nie genug davon kriegen: „Wir hören stets auf unsere Community und wissen, dass sie sich mehr Grüfte zum Erkunden wünschen. Also haben wir uns dazu entschieden, weitere Dungeons mit neuem Twist einzuführen.“ The Pillar wird ab dem 18. Dezember für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.