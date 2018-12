World War Z: Neues Video zeigt die Klassen in Aktion

PC XOne PS4

World War Z ab 4,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Wie Saber Interactive schon in der Vergangenheit in dem einen oder anderen Video gezeigt hat, werdet ihr im kommenden Third-Person-Koop-Shooter World War Z, ähnlich wie in der Filmvorlage, auf massenweise Zombies treffen. Nun stellten die Entwickler im Rahmen des IGN-First-Programms auch die verschiedenen Charakterklassen vor, mit denen ihr im Spiel die riesigen Horden der Untoten dezimiert. Folgende Klassen werden euch zur Auswahl stehen:

Exterminator: Nutzt Molotowcocktails und steigert so den Feuerschaden.

Fixer: Nutzt Explosivmunition und kann durch einen Perk den Munitionsvorrat der Gruppe aufstocken.

Gunslinger: Tank-Klasse mit Fokus auf hohen Waffenschaden und munitionsstärkende Perks.

Hellraiser: Experte im Umgang mit C4 und anderen Sprengstoffen.

Medic: Kann Gruppenmitglieder mit einer Stim-Pistole aus der Entfernung heilen.

Slasher: Auf Nahkampf fokussierte Klasse, deren Perks den Nahkampfschaden verstärken. Kann auch einen Taser (Elektroschockwaffe) einsetzen.

Ein Vorstellungsvideo zu den Klassen könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. World War Z soll im Laufe des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Der PC-Release soll im Epic Store erfolgen. Ob Steam ebenfalls bedient wird, ist noch nicht bekannt.