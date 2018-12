The Outer Worlds: Obsidian über Entscheidungen und Erkundung im Spiel

PC XOne PS4

In der vergangenen Woche stellte Obsidian Entertainment auf den Game Awards 2018 mit The Outer Worlds sein neues Spiel vor, das unter der Mitwirkung der beiden Fallout-Miterfinder Tim Cain und Leonard Boyarsky entsteht. Nachdem auf dem Event bereits einige Spielszenen gezeigt wurden, hat die Narrative Designerin Kathryn Megan Starks in einem Interview mit RPG-Site nun auch über Entscheidungen und die Erkundungsmöglichkeiten im Spiel gesprochen.

Eure Taten sollen demnach Auswirkungen auf den Verlauf der Geschichte und auch eure Begleiter haben. Letztere werden selbst mit eigenen Missionen aufwarten und euch bei diesen um Hilfe bitten. Sollten ihnen eure Entscheidungen jedoch gegen den Strich gehen, so werden sie sich gegen euch aussprechen und eure Gruppe verlassen. Die Entscheidungen sollen soweit gehen, dass ihr auch wichtige Story-Charaktere töten könnt, allerdings werden dann auch ihre Questreihen verschwinden, was sich ebenfalls auf den Story-Verlauf auswirken kann:

Als Designer bin ich immer versucht es so zu gestalten, dass man diese oder jene Person nicht töten kann. Allerdings folgen wir unserer Philosophie und haben das Gefühl, dass es eine bessere Spielerfahrung wird, wenn wir euch derartige Dinge machen lassen. Ihr könnt sogar den Wissenschaftler töten, wenn ihr wollt.

Das Spiel soll eine auf Story fokussierte Einzelspieler-Erfahrung bieten. Allerdings sollt ihr auch jederzeit auf Erkundung gehen und abseits des Hauptstrangs Nebenmissionen erledigen können, um weitere Belohnungen zu erhalten. „Sobald ihr euer Raumschiff bekommt, habt ihr jede Menge Möglichkeiten, um bestimmte Orte zu erkunden, die sich nach und nach immer mehr öffnen, wenn ihr Quests erledigt oder euch neue Pässe im Spiel anschafft“, so Starks.