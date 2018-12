Chris Hülsbeck veröffentlicht Soundtrack zu fiktivem Turrican 4

Wie Chris Hülsbeck bereits im Spieleveteranenpodcast Nr. 94 ankündigte, wurde am 8. Dezember der Soundtrack für ein fiktives Turrican 4 veröffentlicht. Turrican - Rise of the Machine umfasst 15 Stücke und vier Bonustitel. Auf Bandcamp findet sich neben einer Hörprobe auch der Klappentext, in dem der Retromusiker das Album wie folgt beschreibt:

Wie würde ein Turrican 4 auf dem Amiga sich 1994 angehört haben? [...] Auf dem Amiga mit Chris Hülsbecks TFMX-Sound-System und echter Hardware aufgenommen, ist dieses Werk als Soundtrack zu einem imaginären Nachfolger zu einem der beliebtesten Titel dieser Ära gedacht [...]

Der bislang nur als digitaler Download erhältliche Langspieler ist klassisch an die Amiga-Chiptunes Turrican 1 und Turrican 2 angelehnt und kostet 15 US-Dollar, zuzüglich 19 Prozent Mehrwertsteuer, wenn ihr aus Deutschland bestellt.