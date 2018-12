At the Gates: Strategiespiel des Civ5-Lead-Designers ab Januar verfügbar // Trailer

PC Linux MacOS

Nahezu sechs Jahre ist es her, dass von Jon Shafer – ehemals Lead-Designer bei Civilization 5 – für At the Gates eine Kickstarter-Kampagne ins Leben gerufen wurde. Nachdem der Startschuss für die Crowdfunding-Aktion am 6. Februar 2013 fiel, war das Projekt am 8. März erfolgreich finanziert. Zu diesem Zeitpunkt hatten etwas mehr als 3.000 Unterstützer über 106.000 US-Dollar zur Finanzierung beigetragen.

Im Verlauf der nachfolgenden Jahre arbeitete das verantwortliche Studio Conifer Games stetig an der Realisierung des Vorhabens, wie auch die Updates auf Kickstarter deutlich machen. Am heutigen Dienstag wurde mit dem 23. Januar 2019 nun der offizielle Veröffentlichungstermin bekanntgegeben. Zwar stehen noch verschiedene Arbeiten aus – wie zum Beispiel hinsichtlich der Künstlichen Intelligenz oder der Spielbalance –, doch im Grunde sei At the Gates fertiggestellt, so die Aussage von Schafer im aktuellen Update. Weiter heißt es dort, dass der für Windows, MacOS und Linux erscheinende Titel „Ecken und Kanten“ aufweist, aber zugleich „eine neue Art von 4X-Erlebnis“ bietet. Von Beginn an war das Ziel, die „grundlegende Formel des Genres zu nutzen und diese weiter auszubauen“.

Zeitlich angesiedelt ist At the Gates in den letzten Tagen des Römischen Imperiums. Wenig überraschend ist es eure Aufgabe, ein „wirtschaftlich und militärisch mächtiges“ Königreich aufzubauen, indem ihr die Landschaften erkundet und deren Ressourcen nutzt. Dabei müsst ihr nicht nur eure ebenfalls nach Herrschaft strebenden Nachbarn im Blick behalten, sondern auch die Jahreszeiten mit ihren Wetterbedingungen, durch die sich wiederum die Umgebung „dramatisch“ verändern kann.

Als weitere Merkmale werden unter anderem das Charakter-Management (jeder Clan soll eigene Wünsche und Eigenschaften besitzen) sowie Überlebens- und Roguelike-Elemente genannt (ihr müsst beispielsweise für ausreichend Nahrung während der Wintermonate sorgen). Zudem soll euch jede Partie neue Herausforderungen und Möglichkeiten bieten. Als „revolutionär“ wird darüber hinaus das Benutzerinterface bezeichnet, das erstmals „Tooltips-in-Tooltips“ bietet, wodurch euch das Erlernen des Spiels leichter fallen soll.

Durch das Erreichen mehrerer Stretch-Goals erwarten euch zwei weitere Fraktionen (und somit zehn statt acht) und die Unterstützung von Mods. Letzteres ist für eventuelle Übersetzungen wichtig, da das kommende Strategiespiel von Haus aus ausschließlich die englische Sprache unterstützt.

Erste Impressionen von At the Gates bietet euch der ebenfalls heute veröffentlichte, kurze Trailer, der auch auf der Produktseite bei Steam zu finden ist. In unserer Galerie zum Spiel könnt ihr euch außerdem sechs neue Screenshots anschauen.