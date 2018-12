Robot Cache: Neue Welle an Publishern für die Vertriebsplattform

Die vom Entwicklerguru und Spieleindustrieveteranen Brian Fargo (Interplay, inXile Entertainment) gegründete neue Internet-Vertriebsplattform „Robot Cache“, die im kommenden Jahr an den Start gehen soll, hat heute die nächste große Welle von teilnehmenden Publishern bekannt gegeben.

Nachdem bereits im Vorfeld 505 Games, Anuman Interactive SA, Entrada Interactive, Forthright Entertainment, inXile Entertainment, Maximum Games, Microids, Modus Games, Paradox Interactive, THQ Nordic und Versus Evil bestätigt wurden, folgen nun auch 1C Publishing, Bigben Interactive, Ci Games S.A., DANKIE, Devolver Digital Inc., Headup, Hyperkinetic Studios, IMGN.PRO, Libredia, Playdius Games / Plug In Digital, Revival Productions und Running with Scissors. Laut Lee Jacobson, dem CEO von Robot Cache, werden mehr als 700 Titel zum noch nicht bestimmten Starttermin im nächsten Jahr auf der Vertriebsplattform verfügbar sein:

Ihre Unterstützung bedeutet, dass wir den Gamern direkt zum Start eine enorm umfangreiche Spiele-Bibliothek anbieten können – und weitere Titel werden in Kürze folgen. Schon heute können alle Entwickler und Publisher auf der ganzen Welt über ein einfach zu bedienendes Portal Spiele zur Freigabe einreichen.

Um den Vorgang noch effizienter zu gestalten, hat Robot Cache ein Partner Portal gestartet, das es sowohl einzelnen Entwicklern und kleinen Indie-Studios, als auch großen Publishern nach einem einfach gestalteten Registrierungsvorgang ermöglicht, Spiele hochzuladen, Marketing-Materialien zur Verfügung zu stellen sowie Verkäufe und Reporting durch leistungsfähige Analyse-Tools zu verwalten. Jacobson dazu: „Wir schaffen ein gesundes Ökosystem, in dem Entwickler und Publisher optimale Erträge erzielen.“ Das Ziel sei eine bessere Erfahrung für Spieleentwickler, mit einfachem Support durch Werbung, einer ausgezeichnete Account-Verwaltung und besserer Kontrolle über Preisgestaltung und Verkäufe, zu erschaffen.