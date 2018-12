Activision: Sledgehammer-Mitgründer Glen Schofield geht von Bord

Bildquelle: Twitter (@GlenSchofield)

Glen A. Schofield, der Geschäftsführer und Mitgründer von Sledgehammer Games, wird den Publisher Activision und sein Studio noch Ende dieses Jahres verlassen. Dies gab der Macher kürzlich in einem Statement auf Twitter bekannt. In diesem heißt es dazu:

Ich hatte einen guten Lauf hier bei Activision. Drei Call-of-Duty-Spiele, Modern Warfare 3, Advanced Warfare und World War 2, auf die ich sehr stolz bin. Ich habe das Gefühl, dass es Zeit ist, etwas anderes zu probieren. Ich werde Activision Ende Dezember verlassen und etwas Zeit nehmen, um ein wenig zu entspannen. Und danach werde ich was anderes Aufregendes machen. Danke Activision, für alles!

Was er genau für seine Zukunft geplant hat und ob diese weiterhin in der Spielebranche sein wird, ließ er vorerst offen. Insgesamt war Schofield neun Jahre bei Activision beschäftigt. Zuvor hat er unter andrem bei Electronic Arts, Eidos Interactive, THQ und Capcom gearbeitet und war in die Entwicklung von Spielen, wie Dead Space und Legacy of Kain - Soul Reaver involviert.