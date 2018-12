Nier - Automata: Game of the YoRHa Edition offiziell angekündigt

PC XOne PS4

Nachdem es bereits letzten Monat Hinweise auf eine „Game of the YoRHa Edition“ von Nier - Automata (Testnote: 9.0) durch einen Eintrag in der Datenbank des Entertainment Software Rating Boards (ESRB) gab, hat Square Enix diese auch offiziell für PC und die PS4 bestätigt. Die Edition wird die gleichen Inhalte, wie die „Become As Gods Edition“ der Xbox One bieten:

Basisspiel: Nier - Automata

DLC: 3C3C1D119440927

Ausstattung : Maschinen-Maske

Bonusinhalt: Spielsystem-Pod-Skin

Bonusinhalt: Grimoire Weiss-Pod

Bonusinhalt: Retro-Grau-Pod-Skin

Bonusinhalt: Retro-Rot-Pod-Skin

Bonusinhalt: Pappkarton-Pod-Skin

Bonusinhalt: Dynamisches PSN-Design (nur Konsole)

Bonusinhalt: 15 PSN-Avatare (nur Konsole)

Bonusinhalt: 2 Bildschirmhintergründe (nur PC)

Beide Versionen werden hierzulande ab dem 26. Februar 2019 erhältlich sein. Während die PC-Version ausschließlich digital über Steam erscheint, wird die PS4-Fassung auch im regulären Handel angeboten. Zu den Preisen im Westen hat sich Square Enix bisher noch nicht geäußert. Der Preis in Japan liegt bei umgerechnet 38 Euro. Dort wird die „Become As Gods Edition“ der Xbox Version ab dem 21. Februar ebenfalls auf den Preis der „Game of the YoRHa Edition“ reduziert. Ob es hier auch eine Preisanpassung geben wird, ist noch nicht bekannt.