noclip: Half-Life-Doku zum 20. Jubiläum des Kult-Shooters erschienen

PC Linux MacOS andere

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums und als krönenden Abschluss des Doku-Jahres 2018 haben Danny O'Dwyer und sein noclip-Team eine umfangreiche Dokumentation namens Unforeseen Consequences rund um den Shooter-Klassiker Half-Life veröffentlicht. Auch wenn sich Valve selbst im Rahmen dieses Video-Projekts nicht offiziell äußert, erwarten euch dennoch über eindreiviertel Stunden höchst interessantes, unterhaltsames und aufschlussreiches Filmmaterial rund um den Half-Life-Kult.

In zahlreichen Interviews mit Koryphäen der Spielebranche, die zumeist selbst an der Entwicklung der Half-Life-Serie und/oder Folgeprojekten beteiligt waren und viel Hintergrundmaterial, sowie bisher ungezeigten Ingame-Szenen und Demo-Footage zeichnet noclip den Meilenstein-Charakter von Half-Life nach und dessen gewaltigen Einfluss auf die Entwicklerszene, der Gaming-Community und die Spielebranche als Ganzes. Persönliche Eindrücke, emotionale Momente, seltsame Auswüchse des Zeitgeistes und zahlreiche Anekdoten dürfen dabei natürlich nicht fehlen.

Die aufwendige Dokumentation ist eine Herzensangelegenheit der Macher und stellt den Valve-Titel, der so viele Spieler begeistert und beeinflusst hat, facettenreich in den Fokus. Natürlich wird auch das Thema Half-Life 3 nicht ausgelassen. noclip gelingt es geschickt, mit Hilfe beteiligter Entwickler und gut unterrichteter Branchen-Insider die Legenden rund um den meist erwarteten Nachfolger der Spielegeschichte etwas zu lüften und es als das herauszustellen, was es ist; ein moderner Mythos der Computerspielewelt.

Das Doku-Video, das wir euch gleich hier im Anschluss eingebettet haben, wurde ausschließlich durch die finanzielle Unterstützung von knapp 5000 Patreon-Backern ermöglicht und ist Teil der noclip 2.0 Initiative. Diese soll mit erhöhten finanziellen Mitteln, mehr technischem und personellem Aufwand mehr hochwertige Dokus in kürzerer Zeit produzieren und den bisherigen Rahmen reiner Spieledokus sprengen zugunsten erweiterter Berichterstattung, Branchen- und Community-Inhalte sowie Classic-Dokus und das Einfangen großer Momente der Computerspielegeschichte. Auf Patreon könnt ihr noclip jederzeit finanziell dabei unterstützen.