Beyond Good & Evil 2: Neue Gameplay-Demo und weitere Details zum Spiel

Ubisoft Montpellier Studios hat soeben einen weiteren Livestream zum kommenden Weltraum-MMO Beyond Good & Evil 2 (im E3-Bericht) abgehalten und dabei auch neue Spielszenen präsentiert. Die gezeigte Demo basiert zwar auf dem Material von der E3, wurde allerdings erweitert und verrät unter anderem Details zum Koop, Charakteranpassung und Fähigkeiten.

Eure Kernausrüstung im Spiel wird demnach aus einer Schusswaffe, einem Schwert und einem Jetpack bestehen. Diese können durch Augmentierungen verbessert werden, die sowohl an euren Waffen, als auch an eurem Charakter eingesetzt werden können. Im Verlauf des Spiels werdet ihr ein „Deck“ an verschiedenen Augmentierungen zusammenstellen können, das euren individuellen Spielstil unterstützt. Eure Gegner setzen jedoch ebenfalls auf Augmentierungen. Mit Hilfe eines Fernglases könnt ihr eure Feinde (auch vom Weltraum aus) „scannen“ und auf diese Weise vor dem Kampf wichtige Infos über ihre Bewaffnung und Fähigkeiten erfahren.

Beyond Good & Evil 2 kann sowohl allein, als auch im Koop gespielt werden. Aber selbst im Koop müsst ihr nicht ständig zusammen herumlaufen. So könnt ihr gemeinsam eine Mission abschließen und dann eigene Wege gehen und euch anderen Aufgaben zuwenden. Das Aussehen eures Piratenkapitäns lässt sich in einem umfangreichen Charakter-Editor anpassen. Dabei könnt ihr nicht nur das Geschlecht bestimmen und euer Äußeres verändern, sondern auch eure DNA-Zusammensetzung auswählen und beispielsweise als Tier-Hybride (Kreuzung aus Mensch und Tier - in diesem Fall unter anderem Affen, Haie und Schweine) die Welt erkunden. Im Verlauf des Spiels werdet ihr außerdem weitere Möglichkeiten bekommen, detaillierte Anpassungen an eurem Charakter und eurem Raumschiff vorzunehmen.

Die Veröffentlichung von Beyond Good & Evil 2 soll voraussichtlich im Laufe des kommenden Jahres erfolgen. Eine kleine informative Zusammenfassung der präsentierten Demo könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die komplette Demo könnt ihr euch als Teil des Livestream-Mitschnitts auf Twitch zu Gemüte führen. Die Spielszenen starten bei Minuten 30:50.