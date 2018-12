Monster Hunter - World: Große Erweiterung Iceborne + Geralt von Riva

PC XOne PS4

Capcom hat vor wenigen Stunden eine große neue Erweiterung für Monster Hunter - World (Testnote. 9.0) angekündigt. Das Iceborne getaufte Addon wird im Herbst des kommenden Jahres für alle drei unterstützten Plattformen (PC, Xbox One und die PS4) erscheinen und unter anderem eine brandneue Umgebung, neue Story, neue Monster, neue Ausrüstung zum Herstellen, einen neuen Schwierigkeitsrang für Quests und mehr bieten. Weitere Details sollen im Frühjahr 2019 enthüllt werden. Einen kurzen Teaser könnt ihr euch weiter unten anschauen.

Wie der japanische Entwickler und Publisher außerdem bekannt gab, wird niemand Geringerer als Geralt von Riva aus The Witcher 3 - Wild Hunt (Testnote: 9.0) im Rahmen einer Crossover-Aktion zwischen Capcom und CD Projekt in Monster Hunter - World demnächst auf die Jagd gehen. Einen kurzen Ankündigungsteaser dazu findet ihr in den Quellenangaben verlinkt.