Rebel Galaxy - Outlaw: Zwölf Monate exklusiv im neuen Epic Store

Entwickler Double Damage Games hat auf seiner Website angekündigt, das für das erste Quartal 2019 geplante Weltraumspiel Rebel Galaxy - Outlaw für zunächst zwölf Monate exklusiv im neuen Epic Games Store zu vertreiben. Gleichzeitig veröffentlichte das Studio ein ausführliches FAQ, um den Fans die Gründe dafür zu erläutern.

Darin heißt es unter anderem, dass der Grund für diese Entscheidung in den niedrigeren Abgaben im Epic Store liege. Während Steam 30 Prozent der Einnahmen einbehält (außer bei Titeln ab einem gewissen Umsatz), fließen im Epic Games Store 88 Prozent der Einnahmen an die Entwickler. Double Damage dankt Valve dafür, dass es in den vergangenen Jahren den Indie-Entwicklern den Vertrieb ihrer Spiele leichter ermöglicht habe, und stellt fest, dass viele der heutzutage entwickelten Indie-Spiele ohne Steam nicht existieren würden.

Allerdings betont das Studio auch, dass durch das für Entwickler günstigere Epic-Modell noch mehr Spiele beziehungsweise deren Entwickler wirtschaftlich überleben könnten. Daher wünscht Double Damage sich, dass der "88/12-Split" der neue Standard in der Spieleindustrie wird. Der laut dem Studio einzige Weg, dies zu realisieren, liege in exklusiven Inhalten. Auch der Kunde habe Vorteile durch den neuen Shop, zum Beispiel einen "kuratierten" Store mit einer stärker begrenzten Auswahl an Qualitätsspielen, womit Double Damage vermutlich auf die schiere Masse an Spielen auf Steam und die damit einhergehende geringe Sichtbarkeit kleinerer Titel anspielt. Außerdem könnten die Kunden direkt mit dem Entwickler in Kontakt treten, wenn sie dies wünschten.

Abschließend stellt das Studio fest, dass es allen Spielern auf lange Sicht zu Gute kommen werde, wenn Steam einem Wettbewerb ausgesetzt sei, weil dadurch langfristig mehr Entwickler erfolgreich seien und somit mehr gute Spiele produziert werden könnten.

Selbstverständlich bezieht sich die Bindung von Rebel Galaxy - Outlaw an den Epic Games Store nur auf die PC-Version, die weiteren Plattformen (PS4 und Switch) sind davon nicht betroffen.