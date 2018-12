Anthem: Keine Koop-Einschränkungen durch Story oder Fortschritt

PC XOne PS4

Jonathan Warner, der Game Director hinter Anthem (im gamescom-Anspielbericht) bei Bioware, hat in einem Interview mit Entertainment Weekly über die Koop-Erfahrung des Online-Shooters gesprochen. Wie er verriet, will das Entwicklerteam euch keine Steine beim Bilden von Gruppen mit anderen Mitspielern in den Weg legen. Ihr werdet daher ungeachtet eurer aktuellen Stufe und dem Fortschritt eurer persönlichen Geschichte jederzeit miteinander spielen können.

Wenn euer Mitspieler demnach in der Geschichte bereits weiter ist als ihr, könnt ihr trotzdem seine Missionen mitmachen. Das Spiel wird euch vor dem Beginn allerdings über mögliche Spoiler informieren. Seid ihr bereit, diese in Kauf zu nehmen, könnt ihr die Mission akzeptieren und gemeinsam loslegen. Eure aktuelle Stufe im Spiel spielt dabei keine Rolle, denn der Schwierigkeitsgrad wird an alle Teilnehmer angepasst. „ Wir schauen uns deine Pilotenstufe an und nehmen ein paar Anpassungen vor, basierend darauf, mit wem du gerade spielst. Es wird daher in jedem Fall eine gute Spielerfahrung für dich sein“, versicherte der Entwickler.

Wie Warner erklärt, sei man in solchen Spielen in Hinblick auf den Fortschritt mit seinen Freunden nicht immer auf dem gleichen Standpunkt. „Da ist immer eine Person in der Gruppe, die ständig am Spielen ist und daher auch einen viel höheren Level hat und da wir euch nicht davon abhalten wollen, zusammenzuspielen, werden wir das zulassen“, so der Entwickler.