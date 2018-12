Doom: Romero kündigt „Nachfolger im Geiste“ für Episode 4 an // Gratis ab Februar

PC

In einen am vergangenen Sonntag verschickten Newsletter des Entwicklerstudios Romero Games informierte dessen Gründer und Inhaber John Romero mit der (ködernden) Betreffzeile „New Game From John Romero!“ darüber, dass er die Arbeiten an einem bestimmten Projekt abgeschlossen hat und dieses in Kürze vorbestellt werden kann. Den Hintergrund für die Nachricht stellt das 25-jährige Jubiläum von Doom dar – an dem Romero seinerzeit maßgeblich beteiligt war –, das ursprünglich am 10. Dezember 1993 veröffentlicht wurde und zu den wegweisenden Titeln des Ego-Sgooters-Genres zählt.

Um welches Projekt es sich genau handelt, wurde – passend zum Geburtstag – am heutigen 10. Dezember preisgegeben: Mitte Februar 2019 wird für das Original-Doom eine sogenannte Megawad (Infos im Wiki) zur Verfügung gestellt, die den Titel Sigil trägt und kostenfrei bezogen werden kann. Bezeichnet wird Sigil als „inoffizieller Nachfolger im Geiste der Episode 4“, entsprechend setzt das Spiel an jener Stelle ein, an der Thy Flesh Consumed endete. Um Sigil spielen zu können, benötigt ihr eine Originalkopie des 1993er Doom. Ist diese Grundlage gegeben, erwarten euch unter anderem neun Einzelspieler- und neun Deathmatch-Levels.

Solltet ihr (große) Fans von Doom sein, könnt ihr die Mod auch als Fan-Box erwerben beziehungsweise ab sofort vorbestellen. Angeboten wird die Box in zwei Ausführungen, das Unternehmen Limited Run Games ist für den Vertrieb zuständig.

Während die Standard-Edition derzeit 39,99 US-Dollar kostet, ist der Preis für die „Beast-Box“ mit 166 US-Dollar angegeben. Neben der Megawad an sich (als USB-Stick in Form einer 3,5-Zoll-Diskette) verfügen beide Boxen über ein zum Thema passendes Cover-Artwork, eine Hülle mit zwei CDs (unter anderem mit dem Soundtrack von Buckethead) sowie zwei Sticker. Bei der teureren Ausgabe kommen beispielsweise eine Sigil-Münze und ein -Shirt oder auch ein vom Illustrator Christopher Lovell signiertes Artbook hinzu. Darauf hingewiesen wird, dass die kostenlose Download-Version von Sigil weder die Musik noch die Zeichnungen umfasst.