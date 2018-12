Jenny LeClue - Detectivú auch für Switch // Release-Zeitraum + Trailer

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS

Das 2014 via Kickstarter finanzierte Detektiv-Abenteuer Jenny LeClue - Detectivú wurde bereits für Windows, Linux, Mac, Xbox One, PS4 und iOS angekündigt. Nun hat das verantwortliche Entwicklerstudio Mografi das kürzlich veranstaltete Kinda Funny Games Showcase 2018 dazu genutzt, um auch eine Umsetzung für Nintendos Hybridkonsole Switch offiziell zu bestätigen.

Das Spiel dreht sich um die brillante junge Detektivin Jenny, die in Arthurton lebt und sich nichts mehr wünscht, als ein echtes Abenteuer zu erleben, bis ihre Mutter eines Tages des Mordes beschuldigt wird. Jenny beschließt natürlich, den Fall aufzuklären und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Schon bald stellt sie jedoch fest, dass in Arthurton nichts so ist, wie es scheint...

Passend zur Ankündigung der Switch-Version wurde auch der Release-Zeitraum etwas präzisiert. Demnach wird der Titel im ersten Quartal des kommenden Jahres (und somit noch vor dem 1. April 2019) erscheinen. Ein neuer Trailer wurde ebenfalls präsentiert: