Kingdom Hearts 3: Square Enix zeigt das Intro zum Spiel

Im kommenden Monat wird Square Enix das Japano-Rollenspiel Kingdom Hearts 3 auf den Markt bringen. Um euch schon mal auf die nahende Veröffentlichung einzustimmen, hat der japanische Entwickler und Publisher das komplette animierte Intro zu dem Titel veröffentlicht.

Die rund zwei Minuten lange Anfangssequenz könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Kingdom Hearts 3 befindet sich bereits seit mehr als zwölf Jahren in der Entwicklung. Die Konzeptphase begann schon im Jahre 2006, kurz nach dem Release von Kingdom Hearts 2 - Final Mix in Japan. Die Entwicklung wurde allerdings erst im Zuge der E3 2013 offiziell bestätigt. Das Spiel wird ab dem 29. Januar 2019 für Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.