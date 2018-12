Veröffentlichungstermin von DayZ steht fest

PC

Seit gerade einmal fünf Jahren befindet sich DayZ bei Bohemia Interactive nun in der Entwicklung und soll am 13. Dezember in der Version 1.0 erscheinen und damit auch den Beta-Status verlassen. DayZ erschien ursprünglich als eine Multiplayer-Mod für das Militär-Sandboxspiel Arma 2 und wurde von Dean Hall entwickelt. Die Mod hatte viel mit der verwendeten Engine zu kämpfen und sorgte auch daher für Frust bei den Spielern. Doch technische Probleme waren noch das geringste Übel. Viele Mitspieler hielten sich an den Grundsatz "erst schießen, dann fragen" und standen somit einer darüber hinaus gehenden Interaktion im Weg. Es sollte jedoch nicht bei der von Hall entwickelten Mod bleiben. Zahlreiche Entwickler nutzen diese als Grundlage für die Entwicklung weiterer Mods. So fand die Zombieapokalypse nicht nur in Chernarus, der DayZ-Standardkarte, statt, sondern breitete sich in andere virtuelle Regionen aus. Auch die Spielmechanik wurde stetig erweitert. So wurde mit DayZ Origins nicht nur eine riesige Karte ausgeliefert, es kam auch die Möglichkeit hinzu, sich eine Basis bauen zu können. Das Arma-Universum bot den Spielern und Modentwicklern jedoch neben zahlreichen zusätzlichen Waffen auch Fahrzeuge oder zusätzliche Spielerskins. Spieler konnten ihre eigenen Server betreiben und dort individuell entscheiden, welche Spielwelt und andere Mods dort zum Einsatz kommen sollten. Auch die Entscheidung, ob man PvP oder PvE zulassen wollte, stand offen.

Gegen dieses Füllhorn grenzenloser Möglichkeiten sah die am am 16. Dezember 2013 veröffentlichte Alphaversion von DayZ sehr blass aus. Die Spielwelt war wieder reduziert auf Zombies, seltenen Loot in Form von Nahrung, Ausrüstung, Kleidung oder Waffen sowie mehr oder wenige aggressive Mitspieler. Auch kämpften die Entwickler um Dean Hall, der von Bohemia als Projektleiter eingestellt wurde, weiter mit den technischen Unzulänglichkeiten der verwendeten Engine. So war die Wegfindung der Zombies nicht ideal, ebenso schlugen sie beispielsweise den Spieler durch Wände, wenn er Schutz in einem Gebäude suchte. Der Zustand des Spiels sowie die langsam voranschreitende Entwicklung sorgten weiter für Frust und Enttäuschung bei den Spielern. Hinzu kam, dass es noch keine Unterstützung für Mods oder den Betrieb eigener Server gab. Dies sollte sich erst mit der Veröffentlichung der Betaversion im vergangenen November ändern.

Bis zum Release am 16. Dezember erhaltet ihr DayZ bei Steam weiterhin zum reduzierten Preis von 27,99 Euro.