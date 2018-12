Death Stranding: Release laut Darsteller angeblich im Frühjahr 2019

PS4

Schon im vergangenen Jahr gab der japanische Spiele-Guru Hideo Kojima während des RTX-Events in Sydney bekannt, dass er in seinem Kopf bereits einen Release-Termin für das kommende Action-Adventure Death Stranding hat. Verraten hat er diesen den wartenden Fans zwar bis heute nicht, allerdings hat sich nun der Hauptdarsteller Norman Reedus (The Walking Dead) zu dem Thema geäußert und einen groben Zeitraum für den Launch genannt.

In einem Podcast des amerikanischen Schauspielers und Autors Dan Fogler (Phantastische Tierwesen, Barely Lethal, Ava's Possessions) auf das Thema angesprochen, sagte Reedus: „Ich denke das wird im Frühjahr 2019 soweit sein“ und gab an, dass er nur noch drei weitere Motion-Capture-Aufnahmesessions in New York hat, die in der kommenden Woche starten. Den gleichen Zeitraum hat Amazon bereit im Juli dieses Jahres für den Titel angegeben. Ob Kojima, der sich gerne viel Zeit für den Feinschliff nimmt, den gleichen Zeitpunkt im Sinn hat, muss sich zeigen. Vorerst solltet ihr die Angaben von Reedus nur als Gerücht betrachten.