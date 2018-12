Judgment: Yakuza-Spin-off von Ryu Ga Gotoku erscheint auch im Westen

PS4

Wie Sega kürzlich bekannt gab, wird das von Ryu Ga Gotoku Studios entwickelte, Yakuza-ähnliche Open-World-Action-Adventure Judge Eyes (im TGS-Bericht), das zuvor als Project Judge bekannt war, auch im Westen veröffentlicht. In Japan wird der Launch bereits am 13. Dezember 2018 erfolgen. Hierzulande soll das Spiel unter dem Titel Judgment im Sommer des kommenden Jahres erscheinen. Ein konkreter Release-Termin wurde noch nicht genannt.

Passend dazu wurde auch ein neuer Trailer in englischer Sprache veröffentlicht, der euch einen kleinen Einblick in die Story des Spiels liefert. Den Clip könnt ihr euch weiter unten anschauen. Für die englische Lokalisierung des Spiels wurde ein Cast aus bekannten Stimmen engagiert. So wird der Protagonist Takayuki Yagami von Greg Chun gesprochen, der unter anderem in Nier - Automata (Testnote: 9.0) Adam seine Stimme leiht. Die weitere Besetzung sieht wie folgt aus: